В Ростовской области снова продлили запрет на пребывание в лесах

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Ростовской области продлен запрет на пребывание в лесах. Документ был опубликован на сайте правовой информации.Запрет будет действовать как минимум до 15 октября 2025 года. Ограничения ввели на въезд на территорию лесных участков транспорта, кроме некоторой спецтехники. В том числе: лесопожарных формирований, оперативных служб, пожарных частей, аварийно-спасательных формирований и патрульных групп муниципальных образований.Местных жителей просят соблюдать правила пожарной безопасности. Нужно убирать за собой оставленные в лесах костры и мангалы, а также не бросать окурки.