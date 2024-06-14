Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области без вести пропал пенсионер, нуждающийся в медпомощи

В Ростовской области без вести пропал пенсионер, нуждающийся в медпомощи
В Ростовской области ищут пропавшего 80-летнего мужчину. Информации о местонахождении Григория Куприяненко нет больше суток.

Местный житель проживает в хуторе Пятихатки Неклиновского района. Он ушел из дома 13 июня в неизвестном направлении и перестал отвечать на звонки близких. Обеспокоенные родственники сразу же обратились в полицию и к волонтерам. Ситуацию осложняет то, что мужчине требуется медпомощь.

Рост Григория – 170 сантиметров, телосложение худощавое. У мужчины темные волосы с проседью и голубые глаза. Последний раз он был одет в белую рубашку в сине-серую клетку, серую майку и синие спортивные штаны. Если вам известно, где может пропадать Григорий, сообщите по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.
Фото: Лиза Алерт
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.