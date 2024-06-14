В Ростовской области без вести пропал пенсионер, нуждающийся в медпомощи

Фото: Лиза Алерт

В Ростовской области ищут пропавшего 80-летнего мужчину. Информации о местонахождении Григория Куприяненко нет больше суток.Местный житель проживает в хуторе Пятихатки Неклиновского района. Он ушел из дома 13 июня в неизвестном направлении и перестал отвечать на звонки близких. Обеспокоенные родственники сразу же обратились в полицию и к волонтерам. Ситуацию осложняет то, что мужчине требуется медпомощь.Рост Григория – 170 сантиметров, телосложение худощавое. У мужчины темные волосы с проседью и голубые глаза. Последний раз он был одет в белую рубашку в сине-серую клетку, серую майку и синие спортивные штаны. Если вам известно, где может пропадать Григорий, сообщите по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.