В Ростове-на-Дону без вести пропал 30-летний мужчина

Фото: Юг Поиск

В Ростове-на-Дону разыскивают пропавшего 30-летнего мужчину. О местонахождении Игоря Дашкова ничего не известно почти неделю.Последний раз мужчину видели 8 сентября. Вскоре он перестал отвечать на звонки и сообщения в социальных сетях. Обеспокоенные родственники написали заявление в полицию и обратились к волонтерам.Согласно ориентировкам, рост Игоря Дашкова составляет около 170 сантиметров. У него среднее телосложение, темно-русые волосы и карие глаза. Одет был в камуфляжную ветровку, черную кофту, темные джинсы. Не исключено, что мужчина может нуждаться в медицинской помощи.Если вам известно о местонахождении Игоря, сообщите, пожалуйста, об этом по телефону: 112.