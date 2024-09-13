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В Ростове-на-Дону без вести пропал 30-летний мужчина

В Ростове-на-Дону без вести пропал 30-летний мужчина
В Ростове-на-Дону разыскивают пропавшего 30-летнего мужчину. О местонахождении Игоря Дашкова ничего не известно почти неделю.

Последний раз мужчину видели 8 сентября. Вскоре он перестал отвечать на звонки и сообщения в социальных сетях. Обеспокоенные родственники написали заявление в полицию и обратились к волонтерам.

Согласно ориентировкам, рост Игоря Дашкова составляет около 170 сантиметров. У него среднее телосложение, темно-русые волосы и карие глаза. Одет был в камуфляжную ветровку, черную кофту, темные джинсы. Не исключено, что мужчина может нуждаться в медицинской помощи.

Если вам известно о местонахождении Игоря, сообщите, пожалуйста, об этом по телефону: 112.
Фото: Юг Поиск
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