В Ростовской области в ДТП пострадал 54-летний мотоциклист

Фото: МБУ АР «УПЧС» Аксайского района

В Щепкинском сельском поселении Ростовской области в ДТП пострадал мотоциклист. Авария произошла 23 сентября в поселке Верхнетемерницком.Водитель «Шкоды Октавия» ехал около 09:00 по улице Ветеранов,2. В этот же момент на дорогу выехал 54-летний мотоциклист. В результате атомобиль и двухколесный транспорт столкнулись.- Водитель мотоцикла получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован,- сообщили в К МБУ АР «УПЧС» Аксайского района.