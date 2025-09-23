Новости
В Ростовской области в ДТП пострадал 54-летний мотоциклист

В Щепкинском сельском поселении Ростовской области в ДТП пострадал мотоциклист. Авария произошла 23 сентября в поселке Верхнетемерницком.

Водитель «Шкоды Октавия» ехал около 09:00 по улице Ветеранов,2. В этот же момент на дорогу выехал 54-летний мотоциклист. В результате атомобиль и двухколесный транспорт столкнулись.

- Водитель мотоцикла получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован,- сообщили в К МБУ АР «УПЧС» Аксайского района.
Фото: МБУ АР «УПЧС» Аксайского района
