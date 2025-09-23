В Ростовской области будут штрафовать жителей за коляски в подъездах

Фото: DonDay

Жителей Ростовской области, которые оставляют коляски в подъездах, будут штрафовать за нарушение правил пожарной безопасности. Запрет на хранение колясок в общих проходах установлен согласно противопожарным нормам. За нарушение предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей.Кроме того, с 1 ноября в регионе ужесточаются штрафы для водителей без полиса ОСАГО. Теперь за отсутствие страховки придется заплатить 800 рублей вместо прежних 500. При повторном нарушении штраф увеличится до 3–5 тысяч рублей.Если у водителя есть полис, но он не предъявил его сотруднику ГИБДД, предусмотрен штраф 500 рублей. Такой же штраф будет за ситуацию, когда страховка оформлена, но водитель в неё не вписан.