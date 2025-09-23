Новости
Василий Логинов стал и.о. министра спорта Ростовской области

Василия Логинова назначили исполняющим обязанности министра спорта Ростовской области. Информация об этом содержится в карточке структуры министерства на сайте правительства Ростовской области.

В правительстве Ростовской области 19 сентября произошли массовые увольнения чиновников. На смену им пришли другие. В том числе ранее от должности отстранили Самвела Аракеляна. Ему на смену пришел Василий Логинов.

Ранее Василий Логинов работал заместителем министра спорта Ростовской области. Он приступил к исполнению своих обязанностей 20 сентября 2025 года.
