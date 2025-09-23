Ростовскую область в конце недели накроет неожиданное похолодание

фото: DonDay

В конце последней недели сентября Ростовскую область накроет неожиданное похолодание. О резком изменении температуры сообщают специалисты Gismeteo.Последним теплым днем осени станет вторник, 23 сентября. Днем воздух прогреется до +28. Уже со среды в донском регионе температура заметно упадет.Со среды ночи станут намного холоднее. В Ростовской области ближе к концу недели средняя температура в ночное время будет составлять +8 градусов.В северных районах области – Чертковском, Шолоховском и Миллеровском – температура опустится еще ниже. Днем 23 сентября жара +30 градусов будет греть землю, а уже в четверг, 25 сентября, столбики термометров опустятся до +10. После заката похолодает до +5.Еще холоднее станет в станице Вешенской. Там ночью температура опустится до +2. Ростов тоже настигнет постепенное похолодание.В Ростове в четверг, 25 сентября, температура воздуха ночью составит +8...+9 градусов. Днем она максимально поднимется до +17...+18. Уже на новой рабочей неделе ожидается похолодание до +7 градусов.