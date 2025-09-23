Легковую машину протаранила фура на трассе Ростов - Таганрог

Фото: Соцсети.

В Ростовской области легковушку протаранил «КамАз». ДТП случилось в Мясниковском районе 23 сентября на 24-м километре трассы Ростов - Таганрог.В аварию попали две легковые машины и фура. Самые тяжелые повреждения получила «Тойота», говорят очевидцы. С правой стороны авто смято и покорежено.В данный момент на левой полосе дороги растянулась трехкилометровая пробка. Водителей просят искать пути объезда. При этом в ГАИ сообщили, что информации о ЧП не появлялось.