Легковую машину протаранила фура на трассе Ростов - Таганрог
В Ростовской области легковушку протаранил «КамАз». ДТП случилось в Мясниковском районе 23 сентября на 24-м километре трассы Ростов - Таганрог.
В аварию попали две легковые машины и фура. Самые тяжелые повреждения получила «Тойота», говорят очевидцы. С правой стороны авто смято и покорежено.
В данный момент на левой полосе дороги растянулась трехкилометровая пробка. Водителей просят искать пути объезда. При этом в ГАИ сообщили, что информации о ЧП не появлялось.