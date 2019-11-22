В Ростове ожидаются потепление и дожди



Дождливая и теплая погода ждет ростовчан в последнюю неделю осени. О том, какой она будет с 25 по 29 ноября, рассказали в Ростовском отделении гидрометцентра.



В понедельник, 25 ноября, ожидается небольшая облачность. Столбики покажут +1 градус днем. Осадков в первый день недели не ожидается. Во вторник небо будет затянуто облаками, а температура воздуха поднимется до +3 градусов.



Среда окажется еще теплее - на термометрах +6 градусов. Днем осадков не ожидается, а вот к вечеру пойдет дождь. Осадки прогнозируются на протяжении всего четверга, 28 ноября. Температура воздуха будет +7 градусов.



Пятница станет самым теплым днем в неделе. На столбиках будет +9 градусов, а между облаками покажется солнце.