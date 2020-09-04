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В Ростове-на-Дону похолодает до +10 градусов

В Ростове-на-Дону похолодает до +10 градусов
В донской столице на предстоящей неделе ожидается похолодание. Несмотря на изменение температурного режима, в Ростове будет солнечно.
В понедельник, 7 сентября, воздух прогреется до +30 градусов днем и +16 – ночью.

Во вторник, 8 сентября, станет еще чуточку теплее: +31 градус - днем и +16 - ночью. К середине рабочей недели станет прохладнее. В среду столбики термометров поднимутся не выше +25 градусов днем и +10 - ночью. Ожидается небольшой дождь.

В четверг и пятницу воздух прогреется до +29 градусов днем и +17 - ночью.

Фото: Денис Демков.

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