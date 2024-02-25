В Ростове-на-Дону осудили сиделку, обокравшую пенсионера

Фото: Ростов.Ру

В Ростове-на-Дону вынесли приговор женщине, которая обокрала пенсионера. Информация об этом размещена в картотеке Октябрьского районного суда столицы Дона.Инцидент произошел в сентябре 2023 года. Тогда Анна П. устроилась на работу сиделкой. После нескольких дней работы горожанка решила, что зарплата не стоит тех усилий, которые ей приходится прилагать. В какой-то момент женщина тайно забрала у пенсионера телефон и стала переводить через мобильный банк деньги с его пенсионной карты себе на банковский счет. Это продолжалось весь месяц, пока пропажу средств не заметил внук. Таким образом Анна сумела похитить почти 80 тысяч рублей.Мужчина уволил сиделку и написал на нее заявление в полицию. Стражи порядка возбудили в отношении дончанки уголовное дело по статье «Кража».Октябрьский районный суд Ростова 29 ноября назначал Анне наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Также ее обязали полностью вернуть похищенные средства.