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Пенсионера, ради шутки сообщившего о заминировании остановки, осудили в Ростове

Пенсионера, ради шутки сообщившего о заминировании остановки, осудили в Ростове
В Ростове-на-Дону вынесли приговор мужчине, сообщившему ложную информацию о минировании остановки. Он получил полгода ограничения свободы.

Суд Кировского района города установил, что в июне 2019 года 66-летний мужчина, будучи пьяным, решил подшутить. Он набрал номер 112 и сообщил сотрудникам экстренной службы о заминировании остановки общественного транспорта на улице Большой Садовой. После проверки выяснилось, что сообщение было ложным.

По номеру телефона злоумышленника удалось найти. В отношении пенсионера возбудили уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве. Приговором суда ему назначили наказание в виде полугода ограничения свободы. Приговор в законную силу не вступил.

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