В Ростове-на-Дону ограничат движение на Театральном проспекте



В Ростове-на-Дону на пересечении Театрального проспекта и улицы Филимоновской на месяц ограничат движение транспорта. Об изменениях в организации дорожного движения сообщили в департаменте автомобильных дорог.



На указанном участке с 21 марта по 30 апреля будут ремонтировать водопровод. Движение ограничат по одной полосе в каждом направлении по проспекту Театральному на пересечении с улицей Филимоновской.



Кроме того, с 21 по 31 марта ограничат передвижение машин на одной полосе по Киргизской в створе улицы 50 лет Ростсельмаша. Здесь будут ремонтировать транспортную галерею.

