Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове-на-Дону ограничат движение на Театральном проспекте

В Ростове-на-Дону ограничат движение на Театральном проспекте
В Ростове-на-Дону на пересечении Театрального проспекта и улицы Филимоновской на месяц ограничат движение транспорта. Об изменениях в организации дорожного движения сообщили в департаменте автомобильных дорог.

На указанном участке с 21 марта по 30 апреля будут ремонтировать водопровод. Движение ограничат по одной полосе в каждом направлении по проспекту Театральному на пересечении с улицей Филимоновской.

Кроме того, с 21 по 31 марта ограничат передвижение машин на одной полосе по Киргизской в створе улицы 50 лет Ростсельмаша. Здесь будут ремонтировать транспортную галерею.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.