В Ростове на проспекте Будённовском на несколько месяцев ограничат движение транспорта



На проспекте Будённовском в Ростове ограничат движение транспорта. Об этом сообщает городской департамент автодорог и организации дорожного движения.



С конца марта в районе дома № 77 по проспекту начнутся строительные работы. В связи с этим с 30 марта на этом участке будет ограничено движение. Схема меняется до 17 августа.



Напомним, что до 28 августа закрыт проезд между 19-й и 31-й Линиями, а также закрыто транзитное движение по Мясникова - на участке от 11-й до 19-й Линий.



Кроме этого, с 21 марта по 30 апреля будет ограничено движение на пересечении Театрального проспекта и улицы Филимоновской.