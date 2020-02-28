В центре Ростова и на Сельмаше ограничат движение транспорта



В Ростове в марте введут ограничение движения транспорта на двух улицах. Об этом сообщили в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения Ростова-на-Дону.



Изменения коснутся улицы Киргизской. Движение будет ограничено в створе улицы 50 лет Ростсельмаша по одной полосе движения. Ограничение вводится с 21 по 31 марта. В этот период здесь будет проходить ремонт транспортной галереи.



Кроме того, движение ограничат в центре Ростова. По проспекту Театральному в створе улицы Филимоновской для проезда будет доступна только одна полоса. Временная схема движения будет действовать с 21 марта по 30 апреля.



На данном участке запланированы работы по реконструкции водопроводной линии.