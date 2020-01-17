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В Ростове-на-Дону нашли артиллерийскую мину времён ВОВ

В Ростове-на-Дону нашли артиллерийскую мину времён ВОВ
Артиллерийскую мину времён Великой Отечественной войны обнаружили в Ростове-на-Дону. Находку сделали в Октябрьском районе города.

Днём 19 января рабочие прокладывали кабель на улице Таганрогской. Сделав траншею, они неожиданно наткнулись на снаряд. На место вызвали сотрудников полиции, МЧС и поисково-спасательную группу. Спасатели оцепили место, где лежала мина диаметром 82 миллиметра. Специалисты вытащили её из земли и вывезли.

По данным Управления по делам ГО и ЧС Ростова, утром 20 января сапёры вывезли снаряд в поле и обезвредили.

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