В Ростове-на-Дону нашли артиллерийскую мину времён ВОВ



Артиллерийскую мину времён Великой Отечественной войны обнаружили в Ростове-на-Дону. Находку сделали в Октябрьском районе города.



Днём 19 января рабочие прокладывали кабель на улице Таганрогской. Сделав траншею, они неожиданно наткнулись на снаряд. На место вызвали сотрудников полиции, МЧС и поисково-спасательную группу. Спасатели оцепили место, где лежала мина диаметром 82 миллиметра. Специалисты вытащили её из земли и вывезли.



По данным Управления по делам ГО и ЧС Ростова, утром 20 января сапёры вывезли снаряд в поле и обезвредили.