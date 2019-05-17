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В Новочеркасске при работах в парке нашли мину времён войны

В Новочеркасске при работах в парке нашли мину времён войны

При строительных работах в парке Новочеркасска обнаружили мину времён Великой Отечественной войны.

Взрывоопасный предмет обнаружили во время реконструкции парка на улице Мацоты в микрорайоне Октябрьском, сообщает DonDay Новочеркасск.

Рабочие позвонили в службу «112». На место приехали спасатели и сотрудники полиции. Выяснилось, что найдена неразорвавшаяся 82-миллиметровая советская мина. Территорию также обследовал кинолог с собакой. Однако других взрывоопасных предметов пёс поблизости не обнаружил.

В настоящее время площадка находится под охраной полиции. В ближайшее время должны приехать сапёры, которые безопасно извлекут снаряд из земли.

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