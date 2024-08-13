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В Ростове-на-Дону на Западном начался ремонт асфальта в месте, где образовалась глубокая яма

В Ростове-на-Дону на Западном начался ремонт асфальта в месте, где образовалась глубокая яма
После многочисленных жалоб ростовчан о глубокой яме на проезжей части в Западном микрорайоне Ростова городская администрация сообщила, что начались ремонтные работы.

По словам очевидцев, на участок дороги на улице Кузнечной, где был повреждён асфальт, пригнали технику. Рабочие приступили к засыпке просевшего асфальта. Однако это привело к ещё большему затруднению движения транспорта, так как на месте проезда установили ограждение.

Местные власти обещают, что полное возобновление движения и завершение дорожных работ произойдут не ранее 22 августа.

Напомним, что пассажирский автобус застрял передними колёсами в этой яме. Транспортному средству понадобилась помощь, чтобы выбраться из ловушки.
Фото: соцсети
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