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В центре Ростова из-за просевшего асфальта машина застряла посреди дороги

В центре Ростова из-за просевшего асфальта машина застряла посреди дороги
В центре Ростова легковушка застряла посреди дороги в яме, появившейся из-за просевшего асфальта. Снимки с места ЧП появились в социальных сетях 9 октября.

Яма глубиной около 30-40 сантиметров образовалась в районе ЦГБ №1 имени Семашко. На фото видно, что колесо автомобиля провалилось прямо на люке. Очевидно, в темное время суток водитель машины не увидел ловушку. В результате автомобиль застрял посреди проезжей части.

Этот случай далеко не единственный. Ростовчане практически каждый день открывают для себя все новые ямы. Проседает не только асфальт, но и тротуарная плитка.
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