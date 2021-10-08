В центре Ростова из-за просевшего асфальта машина застряла посреди дороги

В центре Ростова легковушка застряла посреди дороги в яме, появившейся из-за просевшего асфальта. Снимки с места ЧП появились в социальных сетях 9 октября.Яма глубиной около 30-40 сантиметров образовалась в районе ЦГБ №1 имени Семашко. На фото видно, что колесо автомобиля провалилось прямо на люке. Очевидно, в темное время суток водитель машины не увидел ловушку. В результате автомобиль застрял посреди проезжей части.Этот случай далеко не единственный. Ростовчане практически каждый день открывают для себя все новые ямы. Проседает не только асфальт, но и тротуарная плитка.