На Западном в Ростове просел огромный кусок проезжей части

В Ростове участок проезжей части провалился под землю. Один из неравнодушных прохожих сделал фото ЧП в микрорайоне Западном и разместил их в соцсетях.Часть асфальта провалилась на улице Прогрессивной. Дорожное полотно просело на 10-15 сантиметров, а у бордюра образовалась щель, в которую стекает вода после ливня.- Город сам начал «открывать» ливневки, - прокомментировал автор снимков.Участок явно опасен для участников автодвижения, но пока ничем не огражден. Днем его можно объехать, а вот в темное время суток наезд на аварийный участок может стать причиной ДТП. К тому же асфальт весь покрылся трещинами - неизвестно, провалится ли он еще и насколько глубоко.