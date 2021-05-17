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На Западном в Ростове просел огромный кусок проезжей части

На Западном в Ростове просел огромный кусок проезжей части
В Ростове участок проезжей части провалился под землю. Один из неравнодушных прохожих сделал фото ЧП в микрорайоне Западном и разместил их в соцсетях.

Часть асфальта провалилась на улице Прогрессивной. Дорожное полотно просело на 10-15 сантиметров, а у бордюра образовалась щель, в которую стекает вода после ливня.

- Город сам начал «открывать» ливневки, - прокомментировал автор снимков.

Участок явно опасен для участников автодвижения, но пока ничем не огражден. Днем его можно объехать, а вот в темное время суток наезд на аварийный участок может стать причиной ДТП. К тому же асфальт весь покрылся трещинами - неизвестно, провалится ли он еще и насколько глубоко.

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