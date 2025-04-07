В Ростове-на-Дону на новой рабочей неделе будет дождливо

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В Ростове на новой рабочей неделе будет дождливо. Прогноз с 7 по 13 апреля опубликовали синоптики Гидрометцентра.В понедельник, 8 апреля, температура воздуха днем достигнет +15 градусов. Ночью ожидается похолодание до +6 градусов. Весь день будет лить дождь.На следующий день днем потеплеет до +9, а вечером – до +1 градуса.В среду дождь прекратится. Столбики термометров опустятся до +10 градусов. Вечером похолодает до +1 градуса.В четверг и пятницу снова прольют дожди. Столбики термометров достигнут +8...+9 градусов днем и +1...+2 градусов ночью.