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В Ростове-на-Дону на новой рабочей неделе будет дождливо

В Ростове-на-Дону на новой рабочей неделе будет дождливо
В Ростове на новой рабочей неделе будет дождливо. Прогноз с 7 по 13 апреля опубликовали синоптики Гидрометцентра.

В понедельник, 8 апреля, температура воздуха днем достигнет +15 градусов. Ночью ожидается похолодание до +6 градусов. Весь день будет лить дождь.

На следующий день днем потеплеет до +9, а вечером – до +1 градуса.

В среду дождь прекратится. Столбики термометров опустятся до +10 градусов. Вечером похолодает до +1 градуса.

В четверг и пятницу снова прольют дожди. Столбики термометров достигнут +8...+9 градусов днем и +1...+2 градусов ночью.
Фото: Rostov.ru
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