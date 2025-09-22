Фото: Дондей; Яндекс. Карты

В Ростове из-за загоревшейся машины образовалась пробка на Змиевском проезде. Происшествие случилось днем 22 сентября.Скоре всего, возгорание произошло во время езды. Так как очевидцы застали горящую машуну посреди проезжей части. К счастью, ростовчане пеердали, что водитель успел покинуть салон еще на моменте задымления.Как уточнили в ГУ МЧС по Ростовской области, к ликвидации пожара было привлечено восемь специалистов, а также одна автоцистерна.Во время тушения специалисты перекрыли движение на дороге в обе стороны. Из-за этого по Змиевскому проезду растянулась пробка. Машины застряли на четыре километра вдоль улиц Зоологическая и Доватора.Когда открытое горение удалось ликвидировать, транспорт пустили по одной из полос. Однако, пока пожарные устраняют все последствия случившегося, движение на проезде по-прежнему затруднено.