В Ростове из-за загоревшейся машины образовалась пробка на Змиевском проезде

В Ростове из-за загоревшейся машины образовалась пробка на Змиевском проезде. Происшествие случилось днем 22 сентября.

Скоре всего, возгорание произошло во время езды. Так как очевидцы застали горящую машуну посреди проезжей части. К счастью, ростовчане пеердали, что водитель успел покинуть салон еще на моменте задымления.

Как уточнили в ГУ МЧС по Ростовской области, к ликвидации пожара было привлечено восемь специалистов, а также одна автоцистерна.

Во время тушения специалисты перекрыли движение на дороге в обе стороны. Из-за этого по Змиевскому проезду растянулась пробка. Машины застряли на четыре километра вдоль улиц Зоологическая и Доватора.

Когда открытое горение удалось ликвидировать, транспорт пустили по одной из полос. Однако, пока пожарные устраняют все последствия случившегося, движение на проезде по-прежнему затруднено.
Фото: Дондей; Яндекс. Карты
