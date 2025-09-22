Три хутора и станица остались без газа в Ростовской области из-за аварии
В Астаховском сельском поселении заявили о прекращении подачи газа в ряде населенных пунктов Ростовской области. Возобновление подачи газа в дома жителей Каменского района планируется после окончания ремонтных работ и ликвидации последствий аварии.
Днем 22 сентября на газовой магистрали среднего давления случилось происшествие, повлекшее за собой экстренное прекращение газоснабжения. Население хуторов Масаловка, Березовый и Астахов, а также станицы Погорелово осталось без газа.