Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Три хутора и станица остались без газа в Ростовской области из-за аварии

Три хутора и станица остались без газа в Ростовской области из-за аварии

В Астаховском сельском поселении заявили о прекращении подачи газа в ряде населенных пунктов Ростовской области. Возобновление подачи газа в дома жителей Каменского района планируется после окончания ремонтных работ и ликвидации последствий аварии.

Днем 22 сентября на газовой магистрали среднего давления случилось происшествие, повлекшее за собой экстренное прекращение газоснабжения. Население хуторов Масаловка, Березовый и Астахов, а также станицы Погорелово осталось без газа.


Фото: Donday
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.