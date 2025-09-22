Затор более десяти километров сковал движение на М-4 в Красносулинском районе
Вследствие дорожно-транспортного происшествия на трассе М-4 «Дон» в Красносулинском районе образовалась масштабная пробка, парализовавшая движение. Согласно информации сервиса «Яндекс.Карты», инцидент случился 22 сентября приблизительно в 15:10 на 964-м километре федеральной автодороги.
Протяженность затора превысила 10 километров, охватывая участок от поворота в направлении хутора Русско-Прохоровского до хутора Холодный Плес. Причины аварии и информация о возможных пострадавших в настоящее время не установлены. Детали происшествия выясняются.