Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Затор более десяти километров сковал движение на М-4 в Красносулинском районе

Затор более десяти километров сковал движение на М-4 в Красносулинском районе

Вследствие дорожно-транспортного происшествия на трассе М-4 «Дон» в Красносулинском районе образовалась масштабная пробка, парализовавшая движение. Согласно информации сервиса «Яндекс.Карты», инцидент случился 22 сентября приблизительно в 15:10 на 964-м километре федеральной автодороги.

Протяженность затора превысила 10 километров, охватывая участок от поворота в направлении хутора Русско-Прохоровского до хутора Холодный Плес. Причины аварии и информация о возможных пострадавших в настоящее время не установлены. Детали происшествия выясняются.
Фото: Яндекс.Карты
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.