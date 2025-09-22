Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Беспилотная опасность объявлена в Ростовской области 22 сентября

Беспилотная опасность объявлена в Ростовской области 22 сентября
Беспилотная опасность объявлена в Ростовской области 22 сентября. Жители донского региона получили экстренную информацию от РСЧС около 20:30.

Специалисты рекомендуют зайти в помещения и покинуть открытые участки улиц.
Фото: DonDay
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.