На новой рабочей неделе в Ростове будет прохладно и дождливо

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В Ростове-на-Дону на новой рабочей неделе пройдут дожди. Прогноз погоды с 13 по 17 мая опубликовали синоптики Гидрометцентра.В понедельник столбики термометров поднимутся до +18 градусов. Температура воздуха ночью опустится до +7 градусов. На следующий день ситуация будет аналогичной. К ночи столбики термометров опустятся до +8 градусов, пройдет дождь.В среду температура воздуха достигнет +16 градусов днем и до +9 градусов вечером. Ночью прольют дожди.В четверг и пятницу будет пасмурно, при этом осадков не ожидается. Столбики термометров днем опустятся до +17…+20 градусов. К вечеру похолодает до +8…+9 градусов.