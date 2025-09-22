— Канализационные люки переполнены, канализация стала выходить в трубу, которая сливается в реку Малый Койсуг. Это уже происходит на протяжении двух месяцев, мы пишем заявки в УК, но никто на это не реагирует, — рассказывает Марина.

Фото: Батайск Время

В Батайске нечистоты сливают в реку Малый Койсуг. Об этом горожане рассказали 22 сентября редакции «Батайское время».Местная жительница Марина гуляла вдоль реки с семьей. Женщина обратила внимание на странный цвет воды. Присмотревшись, она поняла, что в воду сливают отходы. Водоем засоряют у ЖК «Артемовский квартал».Ранее в соцсетях появилась информация о массовой гибели рыбы в реке Малый Койсуг. Батайчане обнаружили на берегу мертвых щук, сазанов и карасей. Возможно, причиной этого стало загрязнение воды.