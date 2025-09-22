Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Батайске нечистоты сливают в реку Малый Койсуг

В Батайске нечистоты сливают в реку Малый Койсуг
В Батайске нечистоты сливают в реку Малый Койсуг. Об этом горожане рассказали 22 сентября редакции «Батайское время».

Местная жительница Марина гуляла вдоль реки с семьей. Женщина обратила внимание на странный цвет воды. Присмотревшись, она поняла, что в воду сливают отходы. Водоем засоряют у ЖК «Артемовский квартал».

— Канализационные люки переполнены, канализация стала выходить в трубу, которая сливается в реку Малый Койсуг. Это уже происходит на протяжении двух месяцев, мы пишем заявки в УК, но никто на это не реагирует, — рассказывает Марина.


Ранее в соцсетях появилась информация о массовой гибели рыбы в реке Малый Койсуг. Батайчане обнаружили на берегу мертвых щук, сазанов и карасей. Возможно, причиной этого стало загрязнение воды.
Фото: Батайск Время
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.