Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В сети появились кадры солнечного затмения из космоса

В сети появились кадры солнечного затмения из космоса
Опубликованы кадры солнечного затмения из космоса. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии.

Солнечное затмение наблюдалось 21 сентября с 20:30 до 00:54. В России событие увидеть было невозможно, но снимки из космоса сделать удалось.

- Луна выглядит из космоса как идеальный черный диск, настолько ровный, что даже трудно поверить, что это реальное физическое тело. На снимках хорошо видно, насколько меньше наблюдаемый диаметр Луны по сравнению с размером Солнца. Частично это связано с особенностями орбиты спутника, но и сама Луна сейчас находится почти на максимальном удалении от Земли, - пояснили специалисты.

Стоит отметить, что следующим событием станет суперлуние. Оно произойдет уже 7 октября.
?oid=-40092240&id=456243282&hd=1
Фото/видео: Лаборатория Солнечной астрономии.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.