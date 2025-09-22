В сети появились кадры солнечного затмения из космоса

Фото/видео: Лаборатория Солнечной астрономии.

Опубликованы кадры солнечного затмения из космоса. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии.Солнечное затмение наблюдалось 21 сентября с 20:30 до 00:54. В России событие увидеть было невозможно, но снимки из космоса сделать удалось.- Луна выглядит из космоса как идеальный черный диск, настолько ровный, что даже трудно поверить, что это реальное физическое тело. На снимках хорошо видно, насколько меньше наблюдаемый диаметр Луны по сравнению с размером Солнца. Частично это связано с особенностями орбиты спутника, но и сама Луна сейчас находится почти на максимальном удалении от Земли, - пояснили специалисты.Стоит отметить, что следующим событием станет суперлуние. Оно произойдет уже 7 октября.