Капитан ГК «Ростов-Дон» Юлия Манагарова объявила о завершении своей 20-летней карьеры

Фото: DonDay

Спортсменка Юлия Манагарова завершает свою карьеру после 20 лет игры в гандбол. Об этом сообщили в соцсетях команды. Свой последний матч Юлия проведёт 3 октября во Дворце спорта в донской столице, где «Ростов-Дон» сыграет с командой «Университет». Начало – в 19:00.Манагарова поблагодарила всех болельщиков за поддержку на протяжении всей карьеры. Фанаты с сожалением восприняли новость о её уходе, многие выразили благодарность за яркую игру и вдохновение, а некоторые умоляли ещё немного остаться и забить несколько голов.Юлия Манагарова родилась 27 сентября 1988 года в Кривом Роге (УССР) и начала карьеру в родном городе. В состав «Ростов-Дона» она пришла в 2013 году. В 2015-м получила российское гражданство, а в 2017-м впервые была вызвана в сборную России. В том же году выступала на чемпионате мира в Германии, где команда заняла пятое место. В 2018-м стала серебряным призёром чемпионата Европы, а на чемпионате мира 2019 года стала лучшим бомбардиром сборной и забросила 41 мяч в 10 играх.В её коллекции — семь Кубков России, шесть Суперкубков и шесть чемпионских титулов страны, а на международной арене — победа в Кубке ЕГФ 2017 года и серебро Лиги чемпионов 2019-го. Также Манагарова имеет серебряную медаль чемпионата Европы – 2018 и бронзу чемпионата мира – 2019.В апреле 2023 года Юлия уже намекала на завершение спортивной карьеры, но тогда болельщики активно просили её остаться и продолжить играть.