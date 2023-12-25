В Ростове в последнюю неделю уходящего года будет дождливо

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В Ростове на новой рабочей неделе будет прохладно и дождливо. Актуальный прогноз с 25 по 29 декабря опубликовали специалисты Гидрометцентра.В понедельник пройдут дожди. Температура воздуха днем достигнет +3 градусов. К вечеру похолодает до +2 градусов.На следующий день погода будет аналогичной. Столбики термометров днем достигнут +6 градусов. Вечером температура воздуха понизится до +5 градусов. Дожди ожидаются ночью.В среду температура воздуха достигнет +8 градусов. К вечеру столбики термометров опустятся до +5 градусов.В четверг дождь перестанет лить. Днем столбики термометров достигнут +3 градусов, вечером похолодает до +1 градуса. Дождь перестанет лить.В пятницу температура воздуха достигнет +7 градусов. К вечеру похолодает до -2 градусов.