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В Ростове в последнюю неделю уходящего года будет дождливо

В Ростове в последнюю неделю уходящего года будет дождливо
В Ростове на новой рабочей неделе будет прохладно и дождливо. Актуальный прогноз с 25 по 29 декабря опубликовали специалисты Гидрометцентра.

В понедельник пройдут дожди. Температура воздуха днем достигнет +3 градусов. К вечеру похолодает до +2 градусов.

На следующий день погода будет аналогичной. Столбики термометров днем достигнут +6 градусов. Вечером температура воздуха понизится до +5 градусов. Дожди ожидаются ночью.

В среду температура воздуха достигнет +8 градусов. К вечеру столбики термометров опустятся до +5 градусов.

В четверг дождь перестанет лить. Днем столбики термометров достигнут +3 градусов, вечером похолодает до +1 градуса. Дождь перестанет лить.

В пятницу температура воздуха достигнет +7 градусов. К вечеру похолодает до -2 градусов.
Фото: Rostov.ru
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