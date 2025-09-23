Новости
Рэпер Баста опоздал с поздравлениями в день рождения Ростова

Поздравление от рэп-исполнителя Басты (Василия Вакуленко) не прозвучало в день празднования основания Ростова. Музыкант разместил видеообращение лишь поздним вечером.

Ростов отметил свой 276-й день рождения 21 сентября. В честь этого события рэпер Баста подготовил поздравительное послание своему родному городу, но обнародовал его с небольшим запозданием. Видео появилось в сети примерно в час ночи следующих суток.

-Мой дорогой, любимый Ростов-на-Дону, поздравляю тебя с днем рождения! Мы сейчас на футбольном матче, и наша команда должна одержать победу, - сообщил Василий Вакуленко перед началом игры ФК СКА «Ростов».

Возможно, задержка с публикацией была связана с участием артиста в футбольном мероприятии.
Фото: соцсети
