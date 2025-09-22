Новости
Ростовскую область в начале октября накроют магнитные бури

В начале октября Ростовскую область накроют магнитные бури. Актуальный прогноз публикует Лаборатория солнечной астрономии.

Буря начнется 1 октября и достигнет по силе уровня G1. Шторм будет длиться как минимум до 11 октября. Максимальный уровень шторма - G2 (средняя буря). Затем после перерыва магнитные бури снова начнут атаковать с 15 сентября.

Метеозависимым людям в этот период придется нелегко. Необходимо снизить физическую и умственную нагрузку. Кроме того, рекомендуется отказаться от жирной еды и кофе.
Фото: Rostov.ru
