Донаэродорстрой подал иск против администрации Егорлыкского района за долг по госзакупке

Фото: Donday

В Ростовской области возник судебный спор между компанией "Донаэродорстрой" и администрацией Егорлыкского района. Поводом для обращения в арбитражный суд послужила неуплата долга по государственному контракту. Информация о деле находится в открытом доступе в картотеке арбитражного суда области.В основе конфликта лежит муниципальный контракт, подписанный в 2020 году. "Донаэродорстрой" выступал в качестве исполнителя работ по строительству и монтажу в детском саду "Буратино", а администрация района являлась заказчиком. Согласно условиям соглашения муниципалитет обязался выплатить подрядчику 179 миллионов рублей.В октябре 2021 года ростовское УФАС провело проверку исполнения данного контракта. В результате проверки были обнаружены нарушения законодательства о контрактной системе в сфере государственных закупок. Было установлено, что на портале госзакупок отсутствовали полные данные о графике выполнения строительно-монтажных работ. Однако, предписания об устранении выявленных недостатков не последовало, так как контракт уже был исполнен и подписан.В августе 2025 года "Донаэродорстрой" подал иск в суд против администрации Егорлыкского района, требуя взыскать 7,7 миллиона рублей задолженности по указанному контракту. Арбитражный суд принял заявление к производству и назначил предварительное слушание на 7 октября.