Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области разыскивают 16-летнего юношу, пропавшего без вести

В Ростовской области разыскивают 16-летнего юношу, пропавшего без вести
В Ростовской области разыскивают 16-летнего юношу, пропавшего без вести. Уже двое суток нет никаких известий о том, где находится Артем Снисаренко.

Молодой человек проживает в Таганроге. Артем покинул территорию детского центра № 3 и, предположительно, направился в городской парк, носящий имя Горького 20 сентября. Пока неизвестно, где может находится подросток. К поискам подключилась полиция.

Описание внешности: рост около 180 см, выглядит на 16 лет, волосы темно-русого оттенка.

В день исчезновения на нем был надет черный спортивный костюм с надписью «Russia», светлая футболка белого цвета и кроссовки красного цвета.

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении пропавшего, сообщите ее по телефону: 8 (863) 463-23-02
Фото: ГУ МВД РО
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.