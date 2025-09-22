Фото: ГУ МВД РО

В Ростовской области разыскивают 16-летнего юношу, пропавшего без вести. Уже двое суток нет никаких известий о том, где находится Артем Снисаренко.Молодой человек проживает в Таганроге. Артем покинул территорию детского центра № 3 и, предположительно, направился в городской парк, носящий имя Горького 20 сентября. Пока неизвестно, где может находится подросток. К поискам подключилась полиция.Описание внешности: рост около 180 см, выглядит на 16 лет, волосы темно-русого оттенка.В день исчезновения на нем был надет черный спортивный костюм с надписью «Russia», светлая футболка белого цвета и кроссовки красного цвета.Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении пропавшего, сообщите ее по телефону: 8 (863) 463-23-02