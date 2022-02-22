В Таганроге мужчина едва не упал с высоты четвертого этажа

Фото: МКУ «Управление защиты от ЧС».

В Таганроге мужчина едва не погиб, сорвавшись из окна на четвертом этаже. ЧП случилось днем 25 февраля на улице Толбухина, 1.Местный житель повис на бельевой веревке и звал на помощь. К счастью, его крики услышал прохожий. Он и вызвал спасателей.Прибывшие спасатели помогли мужчине забраться обратно в квартиру. Как сообщили в МКУ «Управление защиты от ЧС», они затащили его в жилье через окно.Как выяснилось, мужчина был пьян. Он выпал из окна и чудом успел ухватиться за веревки.