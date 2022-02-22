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В Таганроге мужчина едва не упал с высоты четвертого этажа

В Таганроге мужчина едва не упал с высоты четвертого этажа
В Таганроге мужчина едва не погиб, сорвавшись из окна на четвертом этаже. ЧП случилось днем 25 февраля на улице Толбухина, 1.

Местный житель повис на бельевой веревке и звал на помощь. К счастью, его крики услышал прохожий. Он и вызвал спасателей.

Прибывшие спасатели помогли мужчине забраться обратно в квартиру. Как сообщили в МКУ «Управление защиты от ЧС», они затащили его в жилье через окно.

Как выяснилось, мужчина был пьян. Он выпал из окна и чудом успел ухватиться за веревки.
Фото: МКУ «Управление защиты от ЧС».
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