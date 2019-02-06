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В Ростове-на-Дону маршрут № 29 будет ходить до площади Карла Маркса

В Ростове-на-Дону маршрут № 29 будет ходить до площади Карла Маркса
В донской столице маршрут № 29 продлили до площади Карла Маркса. Новость об этом появилась на сайте «Ростов-транспорт» 9 февраля.

Были внесены изменения в 29-й маршрут. Автобус ходил из Ворошиловского района города на Сельмаш. Стартовал он на остановке «Институт сервиса» и заканчивал рейс на «Проходной РСМ».

Теперь маршрут будет работать дольше: от Сельмаша транспорт поедет через Пригородный автовокзал и повернет на проспект Шолохова, откуда отправится до площади Карла Маркса.

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