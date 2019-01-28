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В Ростове маршрутку № 98 продлили до «Красного Аксая»

В Ростове маршрутку № 98 продлили до «Красного Аксая»
Микроавтобус маршрута № 98 в Ростове продлили до «Красного Аксая». Об этом сообщили в «Ростовском городском транспорте».

После площади Карла Маркса путь маршрутки будет совпадать с троллейбусом № 2. Она будет отправляться от ГПЗ-10 и идти по Малиновского, затем - по Коммунистическому проспекту, улице Тружеников, проспектам Стачки, Сиверса, улице Красноармейской, Театральному проспекту, улице Советской, площади Карла Маркса, улице Комсомольской и останавливаться на 35-й Линии.

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