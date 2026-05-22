На выходных в Ростове прогнозируют жару до +30 градусов

Ростов-на-Дону готовится к резкой смене погодных условий. После практически двух недель затяжных дождей, которые сопровождались грозами, градом и сильным ветром, 23 и 24 мая в городе ожидается значительное потепление.Согласно прогнозу Ростовского гидрометцентра, наступает период летней жары, столбики термометров поднимутся до отметки +30 градусов. Важно отметить, что на выходных осадков не предвидится, что станет настоящим облегчением для жителей донской столицы.Прогноз погоды на выходные:Суббота, 23 мая. День обещает быть солнечным. Температура воздуха днем достигнет +30 градусов, вечером опустится до +26 градусов, а ночью составит +19 градусов. Ветер будет слабым, не превышающим 5 метров в секунду.Воскресенье, 24 мая. Погода будет облачной, без прояснений. Дневная температура составит +28 градусов, ночью ожидается +19 градусов. Ветер усилится незначительно, до 3 метров в секунду.