ГК «Ростов-Дон» поборется за титул чемпиона России с ЦСКА. 21 мая в Москве состоится третий матч, который определит, кто станет чемпионом России 2026 года среди женских команд.За последние три года ЦСКА не упускал титул чемпиона. "Ростов-Дон" тоже имеет виды на чемпионство. Уже позади две игры, и обе завершились в пользу «Ростов-Дона». Донские спортсменки вырвали победу у ЦСКА с минимальным преимуществом в один мяч.- Раньше мы всегда проигрывали первый матч в финале, но теперь у нас за плечами уже есть победа. Это дало нам уверенность и не позволило поддаться панике. В женском гандболе все решают психология и моменты, - отметила главный тренер «Ростов-Дона» Ирина Дибирова.Отметим, что «Ростов-Дон» становился чемпионом России семь раз.