На Дону за 50,88 млн рублей продают здания бывшего комбайнового завода

В Таганроге здания бывшего комбайнового завода выставлены на продажу. Общая стоимость лота составляет 50,88 миллиона рублей. Информация о продаже появилась на популярной онлайн-платформе в мае этого года.Промышленный комплекс, расположенный по улице Спортивной, предлагает к реализации обширные производственные площади. На продажу выставлены цеховые пролеты впечатляющей ширины — 16,5 и 22 метра. Общая площадь трех цехов составляет 2 760, 2 120 и 3 200 квадратных метров соответственно. Кроме того, в составе комплекса имеется трехэтажный административно-бытовой корпус площадью 800 квадратных метров, пристроенный к одному из цехов, что обеспечит удобство для офисного и бытового обслуживания персонала.Особым преимуществом выставленного на продажу объекта является наличие кран-балки грузоподъемностью 10 тонн. Для ее полного использования потребуется установка подкрановых путей, что является стандартной процедурой для подобных промышленных объектов.С точки зрения инфраструктуры, объект полностью подготовлен к возобновлению производственной деятельности. Имеются подключения электроэнергии мощностью 100 кВт (с возможностью увеличения) и напряжением 380 В. Также обеспечены водоснабжение и канализация, а на территории промышленной зоны присутствует газоснабжение.Доступ к объекту удобен благодаря подъездным путям, находящимся в долевой собственности, что гарантирует беспрепятственное передвижение грузового транспорта.