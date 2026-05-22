Ростовчанку Анастасию Костенко раскритиковали из-за наряда на премии модного журнала

Ростовчанку Анастасию Костенко раскритиковали из-за наряда на премии модного журнала. В комментариях под видео её образ вызвал множество негативных отзывов.

Вместе с мужем Дмитрием Тарасовым многодетная мама появилась на премии журнала «Бомонд». Анастасия была одета в кремовое платье-комбинацию с кружевом и уложила волосы в гладкий пучок. Дмитрий выбрал для мероприятия чёрный костюм.

Однако подписчики не оценили наряд модели. В комментариях под фотографиями они написали, что Анастасия Костенко часто выбирает неподходящие наряды.

«Завтра она будет в пижамах ходить», «Постоянно одежда не к месту», «Что за ночнушка?», «Из миллиона нарядов выбрали ночнушку, неужели не было чего-то поинтереснее?», - написали подписчики.

Анастасия Костенко не осталась в стороне и ответила всем недовольным её образом.

- Когда наконец-то до людей придёт осознание, что в 21-м веке человек имеет полное право одеваться так, как нравится и комфортно ему, а не инстаобывателю, - отметила многодетная мама.
Фото: соцсети
