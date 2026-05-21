Власти объяснили, почему в дождь перестали ходить трамваи в Ростове. Непогода обрушилась на донскую столицу 15 мая, в результате осадков часть транспорта в городе прекратило движение.

Как отметил глава городского дептранса Константин Лашенко, остановили движение электротранспорта «по нормативу».

- Согласно нормативам, если вода поднимается на 10 сантиметров и более от головки рельса, трамвайное движение необходимо остановить. Это делается для того, чтобы избежать попадания воды в электросистему вагона, - добавил Лашенко.


Для многих жителей такое оправдание стало непонятным. Как, к примеру, тогда трамваи ходят в Питере, где дожди идут однозначно чаще, чем в Ростове? Но на это у главы дептранса тоже было пояснение. У города есть особенности рельефа.

Горожане затаили дыхание и в страхе ожидают следующую осень и зиму с дождем и снегом.
Фото: Дондей
