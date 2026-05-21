В матче финальной серии за чемпионство команд ЦСКА одержал верх над «Ростов Доном»

В напряженном матче финальной серии за чемпионство России 2026 года по гандболу среди женских команд ЦСКА одержал верх над "Ростов-Доном". Встреча состоялась 21 мая в Москве.Москвички уверенно лидировали после первого тайма (15:11) и смогли нарастить свое преимущество к финальному свистку, установив окончательный счет 33:28.Теперь серия продолжится в Ростов-на-Дону, где донская команда попытается отыграться на своей домашней арене. Стоит отметить, что до этого матча донской клуб дважды побеждал в серии.