Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

В матче финальной серии за чемпионство команд ЦСКА одержал верх над «Ростов Доном»

В матче финальной серии за чемпионство команд ЦСКА одержал верх над «Ростов Доном»
В напряженном матче финальной серии за чемпионство России 2026 года по гандболу среди женских команд ЦСКА одержал верх над "Ростов-Доном". Встреча состоялась 21 мая в Москве.

Москвички уверенно лидировали после первого тайма (15:11) и смогли нарастить свое преимущество к финальному свистку, установив окончательный счет 33:28.

Теперь серия продолжится в Ростов-на-Дону, где донская команда попытается отыграться на своей домашней арене. Стоит отметить, что до этого матча донской клуб дважды побеждал в серии.
Фото: ГК ростов-Дон
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика