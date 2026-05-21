Семья из Ростовской области осталась без жилья из-за пожара
В Ростовской области семья в прямом смысле лишилась крыши над головой из-за пожара. Как рассказал DonDay, ЧП случилось 14 мая в поселке Двуречье Кагальницкого района.
Для жителей дома на улице Новой, 12 этот день начинался, как обычный четверг. К полудню сын был в школе, а дочь - в городе. Отец семейства собирался на работу. Перед сменой он пил чай вместе с женой. Внезапно супруга почувствовала в доме запах гари. Оксана вышла в коридор и увидела в конце него задымление.
Хозяева смогли выбраться на улицу живыми и невредимыми. К несчастью, после происшествия нескольких кошек не нашли. Ничего не осталось и от личных вещей семьи. Стены покрылись копотью. А крыша обрушилась, оставив над домом открытое небо. Дожди, которые наблюдались в регионе последние дни, лишь усугубили ситуацию. Теперь по обугленным конструкциям стекает вода.
Соседи помогли погорельцам с вещами, едой и приютили у себя. Семейство собирает средства на восстановление кровли. Помочь семье Оксаны можно, обратившись по телефону: 8-908-500-90-24.