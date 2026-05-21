Семья из Ростовской области осталась без жилья из-за пожара

- У нас был огнетушитель. Мы взяли его и стали искать источник дыма. Но из-за сильного задымления огонь было трудно найти. Помню, как поднимаю голову наверх и вижу, что горит чердак. Тогда мы поняли, что причиной воспламенения стала проводка. Потушить возгорание на чердаке мы не могли. Вызвали пожарных, - рассказывает Оксана Назаренко.

- Поначалу у меня был шок. Помню, как вошла в детскую после случившегося. Там были вещи как сына, так и старшей дочери, которая сейчас живет в городе. Я увидела, в каком все состоянии, и разрыдалась. Мне стало жалко детей, - вспоминает хозяйка дома.

В Ростовской области семья в прямом смысле лишилась крыши над головой из-за пожара. Как рассказал DonDay, ЧП случилось 14 мая в поселке Двуречье Кагальницкого района.Для жителей дома на улице Новой, 12 этот день начинался, как обычный четверг. К полудню сын был в школе, а дочь - в городе. Отец семейства собирался на работу. Перед сменой он пил чай вместе с женой. Внезапно супруга почувствовала в доме запах гари. Оксана вышла в коридор и увидела в конце него задымление.Хозяева смогли выбраться на улицу живыми и невредимыми. К несчастью, после происшествия нескольких кошек не нашли. Ничего не осталось и от личных вещей семьи. Стены покрылись копотью. А крыша обрушилась, оставив над домом открытое небо. Дожди, которые наблюдались в регионе последние дни, лишь усугубили ситуацию. Теперь по обугленным конструкциям стекает вода.Соседи помогли погорельцам с вещами, едой и приютили у себя. Семейство собирает средства на восстановление кровли. Помочь семье Оксаны можно, обратившись по телефону: 8-908-500-90-24.