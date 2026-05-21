Ростовский суд раскрыл ключевые детали громкого дела экс-генерала СК РФ Дениса Минина
Ростовский областной суд оставил в силе обвинительный приговор Денису Минину, бывшему высокопоставленному сотруднику Следственного комитета и помощнику президента адвокатской палаты Ростовской области. По данным портала DonDay, защита экс-генерала пыталась обжаловать обвинительный приговор в вышестоящем суде. Адвокат был обвинён в покушении на посредничество во взяточничестве.
По данным следствия, Денис Минин, известный как адвокат, способный «решить любой вопрос», предложил помощь одному из клиентов в смягчении меры пресечения. За свои услуги он запросил 1 миллион рублей, а также дополнительно 1,5 миллиона рублей, которые, по его словам, предназначались для передачи должностным лицам суда, прокуратуры и на проведение экспертизы.
История разбирательства началась летом 2024 года. Изначальная версия о задержании Минина на трассе М-4 не совсем соответствовала действительности. Новые подробности выяснились в ходе судебного процесса. Клиент, осознав, что его вовлекают в противоправную деятельность, отказался от услуг адвоката и сообщил о произошедшем следователям. Все последующие переговоры между Мининым и клиентом находились под контролем правоохранительных органов. Позже Денис Минин был задержан в квартире клиента с муляжом денежных средств и мечеными купюрами.
В суде Денис Минин утверждал, что именно клиент склонял его к противозаконным действиям, однако суд счел доводы обвинения обоснованными. Разбирательство по делу продолжалось более года. Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону приговорил его к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима, штрафу в 15 миллионов рублей и четырехлетнему запрету на адвокатскую деятельность.
Адвокаты осужденного подали апелляционную жалобу, ссылаясь на проблемы со здоровьем Минина и процессуальные нарушения. Апелляционная инстанция, хотя и оставила срок заключения без изменений, все же внесла некоторые изменения. Оказалось, что взятка предназначалась не конкретно председателю суда, а неустановленному должностному лицу в суде.
Следует отметить, что громкое дело в отношении Дениса Минина развивалось на фоне скандального задержания бывшего председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой и ряда других судей по обвинениям в коррупции. Однако прямой связи между Мининым и Золотаревой установлено не было.