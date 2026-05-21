В первой половине финального матча за звание чемпиона ЦСКА обыграл «Ростов-Дон»

Фото: ГК Ростов-Дон

В первой половине финального матча за звание чемпиона ЦСКА одержал победу над «Ростов-Доном» со счётом 15:11.Игра проходит 21 мая в Москве. Этот матч может определить, кто станет чемпионом России по гандболу среди женских команд в 2026 году.Предыдущие два матча завершились в пользу команды из Ростова. Если ростовчанки смогут выйти вперёд и одержать победу, они станут чемпионками России. ЦСКА выигрывал титул чемпиона последние три года, но «Ростов-Дон» имеет все шансы на успех в этом матче.