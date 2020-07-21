В Ростове самыми дорогими продуктами стали курица, сыр, яблоки

Средние цены на продовольственные товары в городах Ростовской области отличаются на пять, а то и на 30 рублей. В Ростовстате опубликовали данные стоимости продуктов по районам донского региона.Так, Ростов-на-Дону лидирует по ценам на некоторые продукты. Например, самыми дорогими товарами оказались курица (133 рублей за килограмм), баранина (425 рублей), сыр (523 рубля), жирный творог (334 рубля), стерилизованное молоко (83 рубля), яблоки (122 рубля).Совсем ненамного отличается цена в Ростове на подсолнечное масло (105 рублей), маргарин (124 рубля), соль (14 рублей), хлеб (51 рубль), хлебобулочные изделия (44 рубля). Но донская столица всё равно занимает первые строчки по стоимости этих товаров.Согласно данным прошлого месяца, стоимость продовольственных товаров увеличилась. Однако самыми дешёвыми продуктами в Ростовской области остаются свинина (252 рубля), полукопчёная колбаса (438 рублей), рыба (146 рублей), пшено (51 рубль).