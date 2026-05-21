Самыми посещаемыми матчами для «Ростова» стали встречи с «Зенитом»
В сезоне Российской Премьер-Лиги - 2025/26 самыми посещаемыми матчами для «Ростова» стали встречи с «Зенитом», что подтверждается статистикой посещаемости.

В предыдущем сезоне на домашние игры донской команды приходило меньше зрителей. По сравнению с прошлым годом среднее количество зрителей на стадионе сократилось на 1,9 тысячи человек. Также снизилась популярность матчей с участием «Ростова». Эксперты объясняют это тем, что команда начала играть предсказуемо и упрощённо.

Игра «Зенит» — «Ростов», прошедшая 20 июля, собрала 35,3 тысячи зрителей, заняв десятое место по посещаемости и популярности матчей сезона. Матч «Ростов» — «Зенит», состоявшийся 17 мая, занял 24-ю строчку с 29,8 тысячи зрителей.

Наиболее популярными играми стали «Зенит» — «Спартак» (57,7 тысячи зрителей), «Зенит» — «Краснодар» (48,5 тысячи) и «Зенит» — «Локомотив» (45,1 тысячи).

«Ростов» занял десятое место в турнирной таблице РПЛ сезона-2025/26. Чемпионом России стал «Зенит».
Фото: ФК Ростов
