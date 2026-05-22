Жители нескольких районов Ростова остались без света из-за технологического нарушения

Утро 22 мая началось с неприятного сюрприза для жителей Ростова-на-Дону: несколько крупных районов города остались без электроэнергии. По информации, предоставленной АО «Донэнерго», отключение произошло около 5 часов утра в результате технологического нарушения в электросетях.Без света оказались жилые дома и квартиры в Ворошиловском районе, центральной части города, а также в Западном жилом массиве. Отсутствие электроснабжения затронуло множество улиц, среди которых: Нансена, Ленина, Врубовая, Васильченко, Зональный, Еременко, Малиновского, Юфимцева, Нагибина, Мечникова, Соборный, Социалистическая, Станиславского, Грибоедовский и Чувашский.Представители «Донэнерго» сообщили, что аварийно-восстановительные работы уже ведутся, и планируется вернуть электричество всем потребителям до 08:00 текущего дня.