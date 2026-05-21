В Ростове авто съехало в Змиевскую балку
В Ростове авто съехало в Змиевскую балку. Кадры ДТП разлетелись по пабликам 21 мая.
По предварительным данным, инцидент случилось еще днем ранее. «Фольксваген» съехал с парковочной зоны по пригорку. Автомобиль «впечатался» передней частью в мемориальные плиты. По кадрам заметно, что после удара у легковушки отлетел номер.
Остается лишь надеется, что водитель не пострадал, а также мемориал не поврежден. Подробности случившегося выясняются у официальных источников.